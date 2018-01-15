В американском городке Санта-Ана водитель на Nissan умудрился влететь на 2-й этаж клиники (фото)

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По словам полиции, водитель, который позже признался в использовании наркотиков, разбил свою машину в стоматологическом кабинете второго этажа здания в городке Санта-Ана, Калифорния, утром в воскресенье.
Белый седан Nissan Altima был влете во второй этаж офисного здания, сообщает Департамент полиции Санта-Аны. Специальная пожарная машина из Лос-Анджелеса была доставлена для извлечения автомобиля из кабинета стоматолога, сообщает Los Angeles Times.
Следователи определили, что автомобилист на высокой скорости ударил автомобиль об отбойник, который запустил его как трамплин в воздух.
Фото: OCFA PIO
Пожарные из округа Лос-Анджелес и Управления пожарной охраны округа Ориндж освободили пассажиров транспортного средства, два человека получили незначительные повреждения в результате этого причудливого ДТП передает ABC. У стоматолога в это раннее время никого не было.
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