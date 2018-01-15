В американском городке Санта-Ана водитель на Nissan умудрился влететь на 2-й этаж клиники (фото)

По словам полиции, водитель, который позже признался в использовании наркотиков, разбил свою машину в стоматологическом кабинете второго этажа здания в городке Санта-Ана, Калифорния, утром в воскресенье.

Белый седан Nissan Altima был влете во второй этаж офисного здания, сообщает Департамент полиции Санта-Аны. Специальная пожарная машина из Лос-Анджелеса была доставлена ​​для извлечения автомобиля из кабинета стоматолога, сообщает Los Angeles Times.

Следователи определили, что автомобилист на высокой скорости ударил автомобиль об отбойник, который запустил его как трамплин в воздух.

Фото: OCFA PIO‏

Пожарные из округа Лос-Анджелес и Управления пожарной охраны округа Ориндж освободили пассажиров транспортного средства, два человека получили незначительные повреждения в результате этого причудливого ДТП передает ABC. У стоматолога в это раннее время никого не было.

«УК»