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На Сумщині поліцейські викрили Інтернет-шахрая

15.01.2018 13:35

Шосткинські поліцейські вирахували 19-річного місцевого жителя, що ошукував людей в Інтернеті. На відомому сайті оголошень зловмисник розміщував вигідні пропозиції товару, після чого підшукував покупців, брав передоплату і зникав.

Із заявою про шахрайство до поліції звернувся 34-річний мешканець Одеської області. Чоловік розповів, що хотів придбати мотоцикл по вигідній ціні, а замість цього натрапив на афериста.

Картинки по запросу інтернет-шахрай

Оголошення про продаж транспортного засобу він знайшов в Інтернеті на одному з відомих сайтів, зв’язався з продавцем, який попросив передоплату у розмірі 1 000 гривень, пообіцявши потім вислати товар. Проте час йшов, товар не надходив, а сам продавець взагалі перестав виходити на зв'язок.

«Під час перевірки заяви потерпілого правоохоронцям вдалось встановити, що гроші були перераховані на картку мешканця одного з сіл Шосткинського району, які були зняті у Шостці, - коментує Роман Бережний, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шосткинського відділу поліції, - Власником банківської картки виявився 19-річний хлопець, який пояснив, що в такий спосіб заробляв гроші на власні потреби».

Сьогодні працівники поліції перевіряють молодика на причетність до інших подібних злочинів. У відношенні нього відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». За скоєне йому загрожує від 850 до 1 700 гривень штрафу або від одного до двох років виправних робіт, чи до п’яти років обмеження волі, або ж навіть позбавлення волі строком до трьох років.

Відділ комунікацій ГУНП  в Сумській області

 

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