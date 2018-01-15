В Киеве ректор «прибарахлился» за счет вуза на четверть миллиона

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в 2017 году бывший ректор одного из частных высших учебных заведений за счет средств, находившихся на банковском счете вуза, приобрел у частного общества товары на сумму свыше 270 тыс. гривен (в частности, товары для ремонта, керамическую плитку, сантехнику, мебель для ванных комнат и кухни и т.д.).

В дальнейшем, не собираясь ставить полученные товары на баланс вузов, бывший ректор вывез их с территории учебного заведения и распорядился по своему усмотрению.

По данному факту экс-чиновнику объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. // Сегодня