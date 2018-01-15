На Урале поймали насильника и убийцу с 22-летним стажем, пытавшегося сбежать из страны

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области установили личность мужчины, который подозревается в серии сексуальных преступлений и убийстве, совершавшихся в течение двух десятков лет в разных районах Екатеринбурга. Об этом сообщает официальный сайт МВД РФ.

Уголовное наказание грозит екатеринбуржцу 1970 года рождения, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Как оказалось, рецидивист "намеревался в ближайшее время покинуть пределы России". В настоящий момент мужчина находится под стражей.

По словам официального представителя полиции РФ Ирины Волк, задержанный подозревается в убийстве и серии изнасилований, совершенных в период с 1992-го по 2014 год.

"Преступления, совершенные злоумышленником, не остались безнаказанными благодаря многолетней кропотливой работе оперативников регионального полицейского главка, - подчеркивается в пресс-релизе. - Только за последние восемь лет в рамках расследования полицейскими было опрошено порядка 17 тысяч человек, проведен большой объем экспертных исследований и других мероприятий".

В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений аналогичного характера.

Как сообщает официальный сайт областного управления СК РФ, мужчина был задержан 11 января 2018 года в городе Полевской Свердловской области после того, как собранные на местах преступлений следы ДНК совпали с генотипом подозреваемого.

Ранее мужчина был судим за убийство, ряд изнасилований и разбойных нападений. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Из колонии уголовник вышел в 2009 году.

До задержания мужчина официально нигде не был трудоустроен, постоянного места жительства не имел. Сейчас ему инкриминируют ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), ст. 117 УК РСФСР ("Изнасилование несовершеннолетней"), ч. 3 ст. 30, ст. 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование"), ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и ст. 162 УК РФ ("Разбой").

В следственном ведомстве уточнили, что один эпизод с изнасилованием несовершеннолетней относится к 19 декабря 1992 года. Тогда в парке возле Сибирского тракта злоумышленник надругался над девушкой 1977 года рождения.

Другие преступления мужчина совершал с декабря 2009-го по сентябрь 2014 года на территории Железнодорожного, Кировского, Октябрьского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга. Как правило, насильник нападал на жертв в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. Изнасилования сопровождались грабежом и угрозами убийством.

В одном случае потерпевшая была убита. Вечером 26 декабря 2009 года местная жительница возвращалась пешком с работы (от магазина на улице 40 лет Комсомола в Екатеринбурге), по направлению к железнодорожной станции для проезда на электричке к месту постоянного жительства в поселок Гагарка Белоярского района. До дома она не доехала. Впоследствии тело убитой женщины было найдено на территории Октябрьского района Екатеринбурга.

В последнем установленном преступном эпизоде подозреваемый ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома по улице Плавильщиков в Екатеринбурге попытался изнасиловать местную жительницу, но потерпевшей удалось отбиться от нападавшего.

Маньяка искали среди покойников

В рамках расследования на причастность к совершению этих преступлений было проверено семь тысяч мужчин, в том числе 4,5 тысячи уголовников. Также проверочные мероприятия коснулись и покойников (следователи не исключали, что после сентября 2014 года нападения прекратились в связи со смертью маньяка). Для проверки этой версии "из ГБУЗ СО "Бюро судебно-медицинской экспертизы" был получен список поступивших в учреждение трупов лиц мужского пола, подпадающих под ряд признаков и примет". В отношении 60 лиц из списка получены образцы генетического материала, по которым назначались сравнительные исследования.

В отношении подозреваемого планируется провести судебную психиатрическую экспертизу с целью определения его вменяемости, а также наличия или отсутствия у него психических заболеваний.

Между тем в Иркутске в понедельник продолжится судебный процесс по делу так называемого ангарского маньяка - бывшего милиционера из города Ангарска Михаила Попкова, который ранее был осужден пожизненно за 22 убийства и два покушения на жизнь женщин. 10 января в Иркутском областном суде по делу Попкова было оглашено обвинение еще в 60 новых убийствах. 15 января, как сообщалось, суд приступит к рассмотрению первых эпизодов инкриминированных "ангарскому маньяку" преступлений, передает "Интерфакс". // NEWSru.com