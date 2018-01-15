На Луганщині взято під варту прибічника терористів «ЛНР», який фінансував їх силовий блок

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму громадянином України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2014 року вказаний громадянин обіймав посаду так званого «генерального директора» одного з захоплених державних підприємств Луганщини, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній українській владі території області.

Перебуваючи на зазначеній посаді, останній здійснював загальне керівництво «державним підприємством», у тому числі підписував договори на поставку продукції комбінату, здійснював сплату податків до так званого «бюджету терористичної організації «ЛНР», з якого у подальшому відбувалося фінансування силового блоку терористичної організації, а саме: Генеральної прокуратури «ЛНР», Міністерства державної безпеки «ЛНР», Міністерства внутрішніх справ «ЛНР» тощо.

Наразі поплічнику терористів повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму) та ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Довідково: cанкція ч. 1 ст. 258-5 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області