В Запорожье одного из экс-руководителей милиции подозревают в присвоении оружия коллекционера

Так, в 2010 году, будучи на одной из руководящих должностей в ГУМВД Запорожской области, подозреваемый по предварительной договоренности с неустановленными личностями завладел раритетным оружием известного коллекционера Леонида Петрашина. Ущерб составил более 30 млн гривен.

Экс-правоохранителя подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества).

Напомним, уголовное производство начато после освещения в эфире одного из телеканалов образа жизни и состояния бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, в коллекции у которого Петрашин разглядел свое оружие.

По словам коллекционера, после незаконных обысков и изъятий около 115 единиц редкого старинного оружия "ушло" в столицу на подарки.



В настоящее время досудебное расследование продолжается, сообщили в пресс-службе прокуратуры // ipnews.in.ua