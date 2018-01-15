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В Запорожье одного из экс-руководителей милиции подозревают в присвоении оружия коллекционера

15.01.2018 14:47

Сотрудники прокуратуры сообщили о подозрении бывшему запорожскому правоохранителю.

Так, в 2010 году, будучи на одной из руководящих должностей в ГУМВД Запорожской области, подозреваемый по предварительной договоренности с неустановленными личностями завладел раритетным оружием известного коллекционера Леонида Петрашина. Ущерб составил более 30 млн гривен.

Одного из экс-руководителей запорожской милиции подозревают в краже оружия на 30 миллионов

Экс-правоохранителя подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества).
Напомним, уголовное производство начато после освещения в эфире одного из телеканалов образа жизни и состояния бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, в коллекции у которого Петрашин разглядел свое оружие.

По словам коллекционера, после незаконных обысков и изъятий около 115 единиц редкого старинного оружия "ушло" в столицу на подарки.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, сообщили в пресс-службе прокуратуры // ipnews.in.ua

 

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