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Суд дал боевику «ДНР» из Черкасской области год лишения свободы

15.01.2018 14:59

Сотрудники СБУ задержали боевика в марте 2017 годаво время пересечения границы Украины с РФ

В Черкассах и Ровно суды приговорили с лишению свободы боевика террористической организации ДНР и ее информатора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ

Ровенский горсуд приговорил к 5 годам лишения свободы жителя Волновахского района Донецкой области, который собирал сведения о дислокации и перемещениях сил АТО и передавал их боевикам.

Сотрудники СБУ задокументировали, что координаты, которые информатор передавал террористам, использовались для обстрелов позиций ВСУ.

В конце сентября 2017 года преступник был задержан по месту проживания.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.

В то же время, в Черкассах суд приговорил к году лишения свободы жителя Золотоношского района Черкасской области, который был завербован спецслужбами РФ в формирование боевиков - так называемый 9 полк морской пехоты ДНР.

В марте 2017 года сотрудники СБУ задержали боевика во время пересечения границы Украины с РФ.

Сосновский районный суд Черкасс признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК и назначил наказание в виде одного года лишения свободы. // news.liga.net

 

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