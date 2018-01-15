В Житомире пьяный водитель сбил полицейского

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За наезд на стража порядка мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
В ночь на 15 января в Житомире пьяный водитель совершил наезд на патрульного полицейского.
Об этом сообщил начальник управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко в своем Facebook.
Как стало известно, 33-летний водитель Honda Accord при оформлении административных материалов попытался скрыться и совершил наезд на полицейского.
Страж порядка получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
"Сейчас водителю, кроме административной ответственности, придется отвечать еще и за насилие в отношении работника правоохранительного органа. Часть 2 ст. 345 предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет", – сообщил Печененко. // Сегодня
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