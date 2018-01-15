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В Житомире пьяный водитель сбил полицейского

15.01.2018 15:10

За наезд на стража порядка мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

В ночь на 15 января в Житомире пьяный водитель совершил наезд на патрульного полицейского.

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Об этом сообщил начальник управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко в своем Facebook.

Как стало известно, 33-летний водитель Honda Accord при оформлении административных материалов попытался скрыться и совершил наезд на полицейского.

Страж порядка получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

"Сейчас водителю, кроме административной ответственности, придется отвечать еще и за насилие в отношении работника правоохранительного органа. Часть 2 ст. 345 предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет", – сообщил Печененко. // Сегодня

 

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