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Администрация президента ответила на критику МВФ по законопроекту об Антикоррупционном суде

15.01.2018 15:52

Законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Об этом "Украинской правде" сообщили в Администрации президента.

Картинки по запросу Администрация президента Украины

"Сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте", - сказали там.

В ведомстве отметили, что президент Петр Порошенко "неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого Антикоррупционного суда".

Как известно, Международный валютный фонд официально сообщил украинским властям о том, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами. Об этом говорится в письме главы миссии МВФ в Украину Рона ван Родена.

Представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ согласится с принятием этого закона.

"У нас есть серьезные замечания, ряд положений законопроекта не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендациям Венецианской комиссии", - говорится среди прочего в письме.

 

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