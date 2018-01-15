В Запорожской области турок насмерть сбил 19-летнюю девушку и сбежал с места ДТП

Подозреваемого в смертельном ДТП могут объявить в розыск через Интерпол

В Запорожской области правоохранительные органы подозревают гражданина Турции в совершении смертельного ДТП, когда погибла 19-летнюяя девушка из районного центра области – Васильевки.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла накануне Нового года.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Peugeot-607 с иностранной регистрацией, в результате которого на пешеходном переходе смертельно травмирована 19-летняя девушка, жительница Васильевки. Сразу после ДТП водитель указанного автомобиля скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей какой-либо помощи", – утверждают в прокуратуре.

Правоохранители уже согласовали сообщение о подозрении турку в совершении преступлений, предусмотренных статьями "нарушении требований правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего", и "оставление пострадавшего в заведомо опасном для жизни положении".

Следственный судья Васильевского райсуда вынес решение о разрешении на задержание подозреваемого и применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск. // Сегодня