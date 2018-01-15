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Главари «ДНР» запретили бюджетникам выезжать на территорию, подконтрольную Украине

15.01.2018 16:27

С работников бюджетных организаций на оккупированной территории Донецкой области собирают обязательства не выезжать на территорию Украины.

Об этом 24 Каналу сообщил источник из Донецка.

Бюджетникам

"Привет из Северной Кореи. Всем бюджетным организациям пришли предписания – собрать обязательство не выезжать на территорию Украины. Для фильтрации на пунктах пропуска уже стоят вагончики МГБ и всех разворачивают", – сообщил собеседник.

По его словам, уже ходят слухи, что следующим этапом введут запрет военнообязанным покидать территорию "ДНР".

"У "комиссаров" кадровый голод – все грамотные специалисты свалили, а швондеры и шариковы только отжимать и способны – вот только нечего. А тут еще "Эрэфия" сократила финансирование и разослала распоряжение "министрам" – изыскать резервы", – сообщает источник.

 

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