На Донбассе обезвредили очередного информатора боевиков

В Волновахском районе задержали пособника боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, 48-летний мужчина регулярно поддерживал связь со своим знакомым представителем т.н. "ДНР", которому передавал информацию о перемещении украинских военных.

"Таким образом с 2015 года террористы четко понимали, когда и в каком направлении двигались украинские военные, учитывая полученные данные в своих боевых расчетах", – пояснили в полиции. // Сегодня