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На Донбассе обезвредили очередного информатора боевиков

15.01.2018 16:40

Мужчина передавал противнику данные об украинских военных

В Волновахском районе задержали пособника боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Фото: AFP

По данным ведомства, 48-летний мужчина регулярно поддерживал связь со своим знакомым представителем т.н. "ДНР", которому передавал информацию о перемещении украинских военных.

"Таким образом с 2015 года террористы четко понимали, когда и в каком направлении двигались украинские военные, учитывая полученные данные в своих боевых расчетах", – пояснили в полиции. // Сегодня

 

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