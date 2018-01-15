На Донбассе обезвредили очередного информатора боевиков

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Мужчина передавал противнику данные об украинских военных
В Волновахском районе задержали пособника боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным ведомства, 48-летний мужчина регулярно поддерживал связь со своим знакомым представителем т.н. "ДНР", которому передавал информацию о перемещении украинских военных.
"Таким образом с 2015 года террористы четко понимали, когда и в каком направлении двигались украинские военные, учитывая полученные данные в своих боевых расчетах", – пояснили в полиции. // Сегодня
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