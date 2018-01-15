Президент Турции пригрозил уничтожить «силы безопасности» США в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией во главе с США "силы безопасности" на турецко-сирийской границе.

Так, по словам Эрдогана, США создает "террористические силы" из курдских формирований на турецко-сирийской границе.

Эрдоган отметил, что целью Анкары является "подавление этой попытки в зародыше". "Наш долг - подавить эту террористическую армию, прежде чем она родится", - заявил он.

Турция осведомлена о двуличии и подлости террористов, которых планируется включить в состав армии, создаваемой США в Сирии. Кроме того, по сообщению " Анадолы ", Эрдоган отметил, чтоТурция осведомлена о двуличии и подлости террористов, которых планируется включить в состав армии, создаваемой США в Сирии.

"Это 30-тысячное формирование, которое планирует создать Вашингтон, должно называться "армией вероломных предателей". Нет никаких сомнений в том, что они при первой же угрозе направят свое оружие против американских военнослужащих", - добавил он.

Он также призвал все дружественные страны и союзников Турции не становится на пути Анкары в ее борьбе с террористами и убийцами.