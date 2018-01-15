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Президент Турции пригрозил уничтожить «силы безопасности» США в Сирии

15.01.2018 16:53

По словам Эрдогана, США создает "террористические силы" из курдских формирований на турецко-сирийской границе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией во главе с США "силы безопасности" на турецко-сирийской границе.
 
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)
 
Об этом сообщае CNN Turk.
 
Так, по словам Эрдогана, США создает "террористические силы" из курдских формирований на турецко-сирийской границе.
 
Эрдоган отметил, что целью Анкары является "подавление этой попытки в зародыше". "Наш долг - подавить эту террористическую армию, прежде чем она родится", - заявил он.
 
Кроме того, по сообщению "Анадолы", Эрдоган отметил, что Турция осведомлена о двуличии и подлости террористов, которых планируется включить в состав армии, создаваемой США в Сирии.
 
"Это 30-тысячное формирование, которое планирует создать Вашингтон, должно называться "армией вероломных предателей". Нет никаких сомнений в том, что они при первой же угрозе направят свое оружие против американских военнослужащих", - добавил он.
 
Он также призвал все дружественные страны и союзников Турции не становится на пути Анкары в ее борьбе с террористами и убийцами.
 
"В противном случае Турция не отвечает за возможные последствия. Уберите флаги своих стран из районов дислокации террористов, пока нам не пришлось передать их вам лично. Сорвите нашивки своих армий с униформы террористов, пока нам не пришлось зарыть в землю тех, кто стоит в одном ряду с боевиками", - сказал он. // РБК-Украина

 

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