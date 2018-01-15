В Одесской области при получении взятки задержали полицейского начальника

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Правоохранителя задержали сотрудники спецслужб
В одесской области разоблачили на взятке начальника следственного отдела одного из районных подразделений Нацполиции. Об этом сообщает СБУ.
По данным ведомства, капитан полиции организовал механизм систематического вымогательства денег у фигурантов дел и их родственников за закрытие уголовных производств.
"Оперативники спецслужбы задокументировали факт получения должностным лицом первой части взятки – 500 американских долларов.
Правоохранители задержали злоумышленника вблизи служебного помещения во время получения им второй части неправомерной выгоды в размере 1 500 долларов США", – рассказали в СБУ.
Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. // Сегодня
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