Россиянин после ссоры с женой забил до смерти трехмесячную дочь

Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа возбудили уголовное дело по факту убийства младенца в Салехарде. По предварительным данным, девочку убил ее отец, который вымещал на ребенке злобу после семейного конфликта.

Уголовное наказание грозит 27-летнему мужчине, сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ. Подозреваемый задержан.

"По данным следствия, 14 января 2018 года в городе Салехарде около 6 часов утра в жилом помещении обнаружено тело трехмесячной девочки. При внешнем осмотре тела выявлены телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков в области головы", - говорится в пресс-релизе.

В рамках начатого расследования "проведен тщательный осмотр места происшествия и допрошены свидетели". Также назначены криминалистические экспертизы.

По предварительным данным, расправе предшествовала ссора родителей потерпевшей. В итоге пьяный глава семейства избил девочку-младенца, которая умерла на месте от полученных травм. По словам очевидцев, это произошло в ночь на 14 января.

Также подозреваемый избил и трехлетнего сына. Мальчика доставили в салехардскую окружную клиническую больницу.

"Семья на профилактических учетах как неблагополучная не состояла", - отметили в СК РФ. Однако предполагаемый детоубийца был дважды судим по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", пишет "Север-пресс" со ссылкой на информированные источники.

Следственным отделом по городу Салехарду следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). // NEWSru.com