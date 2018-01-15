Южнокорейский «шоколадный магнат» арестован за убийство жены и 6-летнего сына

Полиция Гонконга задержала 42-летнего генерального директора южнокорейской компании Rocky Mountain Chocolate Factory Ким Мин Хо в рамках расследования уголовного дела об убийстве членов его семьи. Трупы супруги Мин Хо и его малолетнего сына были обнаружены в номере люкс фешенебельной гостиницы Ritz-Carlton в Гонконге.

Мин Хо допросили, но обвинения ему пока не предъявляли, пишет The South China Morning Post.

Расследование началось после того, как 14 января около 08:30 в номере отеля Ritz-Carlton, расположенного в высотном здании Международного коммерческого центра, были найдены мертвыми шестилетний сын коммерсанта Ким Тэ Юн и его 42-летняя жена Сонг Ва Юнг. Потерпевшие лежали в постели.

Как установили судмедэксперты, женщине и ее сыну были причинены колото-резаные ранения в области шеи. Однако выводы о точной причине и времени смерти будут сделаны позднее.

На месте происшествия найден керамический нож длиной 13 см. Там же, в гостиной люкса, в бессознательном состоянии с легкими ранами на лице и руках находился Ким Мин Хо. На нем были только трусы.

Никаких следов борьбы в гостиничном номере не обнаружено. Следователи намерены выяснить, находились ли потерпевшие под воздействием каких-либо сильнодействующих препаратов в момент смерти.

Полиция Гонконга рассчитывает на помощь южнокорейских коллег, а также дипломатов.

Сам Мин Хо заявил на допросе в полиции, что был сильно пьян и не может вспомнить в деталях события роковой ночи. Пока только известно, что около 07:00 предприниматель позвонил приятелю в Южной Корее и пожаловался на неудачи в бизнесе. Мин Хо также заявил о намерении совершить самоубийство всей семьей. Встревоженный таким разговором приятель сообщил о нем южнокорейской полиции, а оттуда информация поступила в консульство Южной Кореи в Гонконге.

Известно, что семья Мин Хо прибыла в Гонконг 6 января. Туристы посетили Макао, а 10 января вернулись в Гонконг и остановились в пятизвездочной гостинице Ritz-Carlton, расположенной в небоскребе высотой 490 метров (самое высокое здание Гонконга). Отель занимает 15 верхних этажей.

Добавим, что южнокорейская компания Rocky Mountain Chocolate Factory (RMCF), который руководит подозреваемый, является "дочкой" одноименной компании из американского штата Колорадо, которая владеет 400 магазинами сладостей в Соединенных Штатах, Канаде, на Филиппинах, в Японии, ОАЭ и Южной Корее, говорится на сайте RMCF. // NEWSru.com