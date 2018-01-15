Из Украины депортировали грузина, который незаконно посещал Крым

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В 2016 году грузин незаконно попал в Крым через пункт пропуска "Керчь"
Украинские пограничники 14 января при досмотре иностранного судна обнаружили гражданина Грузии, который нарушил порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Крыма.
Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.
Как стало известно, в 2016 году иностранец на другом судне попал в оккупированный Крым через временно закрытый пункт пропуска "Керчь".
В результате теперь грузину на три года запрещен въезд на территорию Украины. // Сегодня
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