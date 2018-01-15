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Из Украины депортировали грузина, который незаконно посещал Крым

15.01.2018 18:15

В 2016 году грузин незаконно попал в Крым через пункт пропуска "Керчь"

Украинские пограничники 14 января при досмотре иностранного судна обнаружили гражданина Грузии, который нарушил порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

Картинки по запросу Депортация

Об этом сообщили в Херсонском пограничном отряде Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы.

Как стало известно, в 2016 году иностранец на другом судне попал в оккупированный Крым через временно закрытый пункт пропуска "Керчь".

В результате теперь грузину на три года запрещен въезд на территорию Украины. // Сегодня

 

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