Марчук: «Лавров нагло обманывает журналистов»

Марчук ответил России на обвинения в нарушении Будапештского меморандума. Он напомнил, что США, Великобритания и РФ как страны-гаранты территориальной целостности Украины обязывались не использовать не только ядерное, а любое оружие против нашего государства.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук отмечает, что в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года Российская Федерация обязалась не использовать любое оружие против Украины.

Об этом он сообщил в Facebook. По словам Марчука, в тексте Будапештского меморандума подчеркивается, что страны-гаранты территориальной целостности Украины обязывались не использовать не только ядерное, а любое оружие против нее.

«Просьба к журналистам, которые комментируют заявление Лаврова о том, что Россия не использовала и не угрожала Украине ядерным оружием. Загляните в текст Будапештского меморандума и прочитайте только статью № 2 этого документа, где говорится, что подписанты «подтверждают свои обязательства (именно обязательства) ... что никакое (то есть, не только ядерное) их оружие никогда не будет использоваться против Украины», - подчеркнул Марчук.

Он посоветовал всем цитировать вторую статью этого меморандума.

«Лавров просто нагло обманывает журналистов, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста. Не только ядерное, а никакое их оружие никогда не будет использовано против Украины - то есть тройное обязательство», - добавил Марчук.

В тексте второй статьи Будапештского меморандума подчеркивается, что «Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки ... подтверждают их обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций».

Как сообщалось, 15 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая «так и не применяла» ядерное оружие против украинского государства.

Лавров заметил, что Россия продолжает «уважать» территориальную целостность Украины после аннексии Крыма и вопрос пересмотра «Большого договора» неактуален. // УНИАН