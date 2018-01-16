На свалке в Одесской области обнаружили останки ребенка 10-11 лет

На свалке возле села Староказачье Белгород-Днестровского района Одесской области найдены человеческие кости.

Как сообщают в областной полиции, следователи уже проводят мероприятия по установлению личности и обстоятельств смерти в пределах уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

"Выездом на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила скелетированные останки человека небольшого роста, без видимых механических повреждений. Также с места происшествия изъяты фрагменты одежды. Обнаруженное направлено на экспертизу", - сообщили правоохранители. По неофициальной информации, обнаружено тело может принадлежать девочке в возрасте 10-11 лет. // ТСН