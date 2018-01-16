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В Лондоне внезапно скончалась вокалистка группы The Cranberries

16.01.2018 02:32

Вокалистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риордан внезапно умерла в Лондоне в воздасте 46 лет.

Об этом сообщает The Independent.

Картинки по запросу Долорес О'Риордан

"Ирландская и мировая певица Долорес О'Риордан внезапно умерла сегодня в Лондоне", - сказал представитель певицы Лимерик Лидер.

По его словам, О'Риордан находилась в Лондоне на коротком сеансе записи.

В настоящее время никакой дополнительной информации нет, причина смерти также неизвестна.

О'Риордан, родившийся в Лимерике в 1971 году, присоединилася к Cranberries в 1990 году и выступала с ними до 2008 года, когда они взяли паузу. Группа возобновила деятельность в 2009 году, изначально исключительно для живых выступлений, но в конце концов был выпущен новый материал.

Европейское турне группы в 2017 году было ограничено из-за того, что О'Риордан страдала из-за проблем с спиной; их американские выступления были отменены по рекомендации врачей О'Риордан. // Liga.net

 

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