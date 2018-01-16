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Владельцев биткоинов предупредили о возможной потере всех денег

16.01.2018 14:15

Эксперт отметил, что экстремальная волатильность биткоина делает его использование в качестве валюты бессмысленным.

Инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. Об этом в интервью Bloomberg сказал глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют.

Иллюстрация REUTERS

"Экстремальная волатильность [биткоина] делает его использование в качестве валюты бессмысленным", - полагает Мейджор.

Как пишет Bloomberg, 16 января курс биткоина упал на 12 процентов, до 12 255 долларов, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года. CoinDesk оценивает снижение курса в 14 процентов. К 12:10 стоимость биткоина, по данным портала, составила 11 631 доллар - криптовалюта потеряла 1,3 тысячи долларов за полтора часа.

Издание также отмечает падение других криптовалют. Так, курс Ethereum 16 января снизился на 14 процентов, с 1,2 до 1 тысячи долларов (Coinmarketcap приводит оценку минус 21 процент), Ripple обвалился на 21 процент.

фото coinmarketcap.com

фото: coinmarketcap.com

УНИАН

 

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