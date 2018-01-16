В Косово застрелен лидер местных сербов Оливер Иванович

Неизвестные открыли огонь по Ивановичу возле офиса его партии во вторник утром

В северной части города Косовская Митровица сегодня застрелили лидера косовских сербов Оливера Ивановича, этот факт подтвердил его юрист Небойса Влаич, передает The Independent.

Неизвестные открыли огонь по Ивановичу возле офиса его партии во вторник утром. Юрист политика подтвердил, что Иванович умер от ран, полученных при нападении.

В связи с этим президент Сербии Александар Вучич созвал срочное совещание по вопросам безопасности. Вучич также выступит с заявлением для общественности в связи со смертью Оливера Ивановича.

Оливер Иванович - бывший чиновник сербского правительства и руководитель политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость". Суд Косова ранее осудил Ивановича за совершение военных преступлений во время войны 1998-99 годов. Однако этот вердикт был отменен. Именно в этот период продолжается просмотр данного дела. // 112.ua