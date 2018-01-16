Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Косово застрелен лидер местных сербов Оливер Иванович

16.01.2018 14:25

Неизвестные открыли огонь по Ивановичу возле офиса его партии во вторник утром

В северной части города Косовская Митровица сегодня застрелили лидера косовских сербов Оливера Ивановича, этот факт подтвердил его юрист Небойса Влаич, передает The Independent.

Оливер Иванович

Неизвестные открыли огонь по Ивановичу возле офиса его партии во вторник утром. Юрист политика подтвердил, что Иванович умер от ран, полученных при нападении.

В связи с этим президент Сербии Александар Вучич созвал срочное совещание по вопросам безопасности. Вучич также выступит с заявлением для общественности в связи со смертью Оливера Ивановича.

Оливер Иванович - бывший чиновник сербского правительства и руководитель политической партии косовских сербов "Свобода, демократия, справедливость". Суд Косова ранее осудил Ивановича за совершение военных преступлений во время войны 1998-99 годов. Однако этот вердикт был отменен. Именно в этот период продолжается просмотр данного дела. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...