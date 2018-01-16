Тело убитой женщины обнаружили на берегу реки в закарпатском поселке

Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, у полиции есть все основания полагать, что молодую женщину убили.

"Вчера, 15 января, около реки Тересва в пгт Дубовое полиция обнаружила тело женщины. Правоохранители установили, что местную жительницу убили. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 УК, то есть умышленное убийство. Принимаются меры по установлению лица, совершившего данное уголовное производство. Также мы не видим подтверждающих фактов, что женщину изнасиловали, о чем написали некоторые местные СМИ", - рассказала Т.Щоголева.

Подробностей дела, ссылаясь на ст.387 УК (Разглашение данных досудебного следствия или дознания), полиция не разглашает. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.