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В центре Киева двое пьяных юных отморозков избили и ограбили мужчину

16.01.2018 14:47

В центре Киева ночью двое подростков избили и ограбили прохожего.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУНП в Киеве, передает УНН.

В центре Киева двое подростков избили и ограбили прохожего

“Около 3 часов ночи в дежурную часть Шевченковского управления полиции от заявителя поступило сообщение, что на улице Малая Житомирская на него напали неизвестные и отобрали личные вещи”, — говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, он шел по улице, когда к нему подошли двое нетрезвых незнакомцев. Они несколько раз ударили мужчину по голове, от чего он упал и потерял сознание. Придя в себя, мужчина обнаружил, что у него забрали телефон и деньги, и сразу обратился в полицию.

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу, а по предоставленному ориентированию правоохранители вскоре задержали двух парней 16 и 17 лет. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Подростков задержали. При поверхностном осмотре у одного из правонарушителей обнаружили и изъяли гаджет, который узнал пострадавший.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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