На Харьковщине таможенники обнаружили куклу, набитую коноплей (фото)

При осмотре в голове куклы было обнаружено 43 прозрачных полиэтиленовых пакета с семенами конопли

Сотрудники таможенной службы Государственной фискальной службы обнаружили игрушечную куклу, в которой были спрятаны пакеты с коноплей. Об этом сообщила пресс-служба ГФС на странице ведомства в Facebook.

Так, контрабанда была обнаружена на таможенном посту "Песочин". Во время проведения рентген-сканирования международного почтового отправления за границу, в котором находилась, согласно документации, кукла Folk Ukrainian Doll, было установлено, что голова куклы имеет неоднородные цветовые вкрапления относительно рук и ног, которые свидетельствуют о возможном наличии органических веществ.

После этого таможенники привлекли служебную собаку по кличке "Любомир", которая сработала на вышеупомянутую куклу. При дальнейшем осмотре в голове куклы было обнаружено 43 прозрачных полиэтиленовых пакета с семенами конопли.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, ведутся следственные действия. Предметы правонарушения переданы правоохранительным органам. // 112.ua