Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 15.01.2018

16.01.2018 15:35

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 15.01.2018

До Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції надійшла заява 39-річної жінки про те, що невідомий зловмисник в маршрутному таксі з її сумки викрав гаманець, у якому знаходились гроші в сумі 400 гривень та кредитна картка. Сума збитку - 600 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські по гарячих слідах викрили 33-річного чоловіка, від якого отримали правдиві свідчення.

Картинки по запросу ГУНП в Одеській області

До Арцизького відділу поліції надійшла заява 56-річної місцевої мешканки про те, що невідома особа з подвір’я її домоволодіння скоїла крадіжку алюмінієвого бідона. Сума збитку - 400 гривень. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні злочину викрили 69-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

До Ізмаїльського відділу поліції надійшла заява 57-річного начальника охорони супермаркету про те, що невідомий зловмисник з приміщення магазину скоїв крадіжку кросівок. Сума збитку - 440 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у скоєнні злочину викрили 35-річного чоловіка, від якого отримали правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Ізмаїльського відділу поліції надійшла заява 41-річного чоловіка про те, що після уходу гостей він виявив відсутність свого мобільного телефону. Сума збитку – 400 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні злочину поліцейські викрили 17-річного підлітка, який надав правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Подільського відділу поліції надійшла заява 43-річного чоловіка про те, що невідома особа в його магазині відкрито заволоділа пачкою цигарок, пляшкою коньяку і дитячого шампанського та плиткою шоколаду. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного злочину викрили 40-річного чоловіка, від якого отримали правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

ВК ГУНП в Одеській області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...