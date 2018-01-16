Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 15.01.2018

До Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції надійшла заява 39-річної жінки про те, що невідомий зловмисник в маршрутному таксі з її сумки викрав гаманець, у якому знаходились гроші в сумі 400 гривень та кредитна картка. Сума збитку - 600 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські по гарячих слідах викрили 33-річного чоловіка, від якого отримали правдиві свідчення.

До Арцизького відділу поліції надійшла заява 56-річної місцевої мешканки про те, що невідома особа з подвір’я її домоволодіння скоїла крадіжку алюмінієвого бідона. Сума збитку - 400 гривень. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні злочину викрили 69-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

До Ізмаїльського відділу поліції надійшла заява 57-річного начальника охорони супермаркету про те, що невідомий зловмисник з приміщення магазину скоїв крадіжку кросівок. Сума збитку - 440 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у скоєнні злочину викрили 35-річного чоловіка, від якого отримали правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Ізмаїльського відділу поліції надійшла заява 41-річного чоловіка про те, що після уходу гостей він виявив відсутність свого мобільного телефону. Сума збитку – 400 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні злочину поліцейські викрили 17-річного підлітка, який надав правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

До Подільського відділу поліції надійшла заява 43-річного чоловіка про те, що невідома особа в його магазині відкрито заволоділа пачкою цигарок, пляшкою коньяку і дитячого шампанського та плиткою шоколаду. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєнні вказаного злочину викрили 40-річного чоловіка, від якого отримали правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

ВК ГУНП в Одеській області