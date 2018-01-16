На Луганщині судитимуть пособника у вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю

Прокуратурою Луганської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч.2 ст. 146 КК України) та пособництва у вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (ч. 5 ст. 27 п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), яке розслідувалося Слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції у Луганській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року двоє молодиків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння рухаючись автомобілем помітили чоловіка, який йшов по узбіччю проїжджої частини.

Зупинившись, зловмисники почали наносити потерпілому численні удари по голові та тулубу, підняли непритомного та помістили його до багажного відділення автомобіля. Після численних побоїв у тому числі металевою лопатою, яку пособник взяв вдома у одного з вбивць, останні вирішили закопати тіло закатованого.

Під час досудового розслідування зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а іншого співучасника жорстокого вбивства, який наразі переховується від правоохоронних органів, оголошено у розшук.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 10 до 15 років або довічне позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області