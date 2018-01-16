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Нацбанк направил в Генпрокуратуру отчет о расследовании махинаций в «Приватбанке»

16.01.2018 16:15

Сейчас НБУ проводит ряд встреч, целью которых является ознакомление из результатами аудита

Нацбанк представил отчет о расследовании махинаций в "Приватбанке" Генпрокуратуре, послам и международным партнерам. Об этом заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время брифинга.

Картинки по запросу заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова

"Сейчас Нацбанк проводит ряд встреч, целью которых является ознакомление основных стейкхолдеров из результатами форенсик-аудита. Уже представлены (результаты, - ред.) генпрокурору, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам. Мы уверены, что результаты расследования помогут довести до конца кейс "Приватбанка", как первый в нашей стране кейс такого масштабного финансового расследования и восстановления справедливости для украинцев, а также возврат утраченных государством средств", - заявила Рожкова.

Как сообщалось, Нацбанк, ссылаясь на результаты аудита, проведенного независимой компанией Kroll, заявил, что "ПриватБанк" вплоть до национализации в декабре 2016 года в течение минимум 10 лет был объектом мошенничества, что принесло финансовому учреждению убытки в размере не менее 5,5 млрд долларов. // 112.ua

 

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