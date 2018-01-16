Нацбанк направил в Генпрокуратуру отчет о расследовании махинаций в «Приватбанке»

Нацбанк представил отчет о расследовании махинаций в "Приватбанке" Генпрокуратуре, послам и международным партнерам. Об этом заявила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова во время брифинга.

"Сейчас Нацбанк проводит ряд встреч, целью которых является ознакомление основных стейкхолдеров из результатами форенсик-аудита. Уже представлены (результаты, - ред.) генпрокурору, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам. Мы уверены, что результаты расследования помогут довести до конца кейс "Приватбанка", как первый в нашей стране кейс такого масштабного финансового расследования и восстановления справедливости для украинцев, а также возврат утраченных государством средств", - заявила Рожкова.

Как сообщалось, Нацбанк, ссылаясь на результаты аудита, проведенного независимой компанией Kroll, заявил, что "ПриватБанк" вплоть до национализации в декабре 2016 года в течение минимум 10 лет был объектом мошенничества, что принесло финансовому учреждению убытки в размере не менее 5,5 млрд долларов. // 112.ua