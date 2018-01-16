Заведующий больницей избил женщину на дискотеке и когда она пришла к нему снимать побои (видео)

Жительница Якутии добивается привлечения к ответственности высокопоставленного эскулапа, который дважды применял к ней насилие.

Первый раз мужчина избил женщину на новогодней дискотеке. Когда пострадавшая пришла в больницу, чтобы снять побои, она встретила там своего обидчика, работающего в должности заведующего клиникой. Медик снова стал применять физическую силу, сообщают "Вести.ru".

В больнице действия подозреваемого зафиксировал на камеру один из очевидцев, а видео опубликовал в Youtube депутат Нерюнгринского районного совета Александр Силин.

Съемка велась 1 января, когда жительница якутского села Иенгра пришла в травмпункт, чтобы снять побои. По словам потерпевшей, накануне она была на новогодней дискотеке. Там на нее напали мужчина и его спутница.

Оказавшись в больничных покоях, пострадавшая неожиданно для себя опознала среди врачей своего обидчика. Агрессивным посетителем дискотеки оказался заведующий Золотинской участковой больницы Владимир Наумов.

На опубликованных кадрах видно, как Наумов, сидя за одним столом с потерпевшей в медицинском кабинете, продолжает применять к ней физическую силу и оказывает на женщину психологическое давление. "Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет? Долго тема будет идти. Если правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала", - говорил медик. При этом он кулаком наносил удары по руке сидевшей перед ним женщины.

Одна из подчиненных агрессивного врача пыталась закрыть его своим телом, чтобы помешать съемке.

На последних кадрах видно, что Наумов потерял контроль над собой, вскочил со стула и стал душить или сжимать руками потерпевшую. Затем его внимание переключилось на оператора. После этого запись обрывается. Непонятно, стал ли медик применять силу и к человеку, который вел съемку.

(18+)

NEWSru.com