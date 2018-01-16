В Генпрокуратуре рассказали о причинах обысков в офисе «Укргазвыдобування»

Обыски в ПАО "Укргазвыдобування" проводились из-за закупок запасных частей к насосам по завышенной цене. Об этом заявил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

"5 мая 2017 года по материалам СБУ было зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ начато досудебное расследование", – написал Лысенко на своей странице в Facebook.

По словам спикера, расследование касалось факта закупки ПАО "Укргазвыдобування" в октябре 2016 года запасных частей к насосам в ООО "Украина-2000" на общую сумму более 51 млн гривен, что превышает их рыночную стоимость в 3-20 раз.

По словам Лысенко, в ходе расследования установлено, что должностные лица "Укргазвыдобування" с целью завладения средствами, вступили в сговор с представителями предприятий-поставщиков запчастей, организовали и внедрили механизм проведения закупок товарно-материальных ценностей по завышенным ценам.

Досудебное расследование продолжается. // Сегодня