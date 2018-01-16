влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Как сообщили в ГУ НП в Киеве, трагедия случилась в начале августа 2017 года в Оболонском районе.
В полицию поступило сообщение о том, что на улице Маршала Рокоссовского горит квартира. На момент прибытия следственно-оперативной группы пожарная бригада ликвидировала возгорание, а врачи "скорой" констатировали смерть 87-летней владелицы дома.
Фото:.kyiv.npu.gov.ua
Во время предварительного осмотра полицейские обнаружили у пострадавшей травму головы. В результате судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти.
Меньше чем через месяц правоохранители задержали мужчину, причастного к совершению тяжкого преступления. Им оказался 47-летний племянник убитой пенсионерки, который ранее проблем с законом не имел.
Злоумышленник объяснил, что между ним и тетей возник словесный конфликт, а затем началась драка. В какой-то момент мужчина схватил муляж гранаты и начал им бить женщину по голове, пока она не потеряла сознание. После этого через несколько дней киевлянин решил уничтожить следы преступления и поджег квартиру, залив бензин в замочную скважину.
Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На период следствия он находился под стражей.
Сейчас следователи завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. Согласно ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения. // Сегодня
Нельзя исключать, что Россия параллельно полным ходом готовит и альтернативный сценарий — сугубо военный. Впрочем, вопрос большой войны — это еще и вопрос...