Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Киеве мужчина убил родственницу муляжом гранаты и поджег ее квартиру

16.01.2018 16:52

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, трагедия случилась в начале августа 2017 года в Оболонском районе. 

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Маршала Рокоссовского горит квартира. На момент прибытия следственно-оперативной группы пожарная бригада ликвидировала возгорание, а врачи "скорой" констатировали смерть 87-летней владелицы дома.

Фото:.kyiv.npu.gov.ua

Фото:.kyiv.npu.gov.ua

Во время предварительного осмотра полицейские обнаружили у пострадавшей травму головы. В результате судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти.

Меньше чем через месяц правоохранители задержали мужчину, причастного к совершению тяжкого преступления. Им оказался 47-летний племянник убитой пенсионерки, который ранее проблем с законом не имел.

Злоумышленник объяснил, что между ним и тетей возник словесный конфликт, а затем началась драка. В какой-то момент мужчина схватил муляж гранаты и начал им бить женщину по голове, пока она не потеряла сознание. После этого через несколько дней киевлянин решил уничтожить следы преступления и поджег квартиру, залив бензин в замочную скважину.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На период следствия он находился под стражей.

Сейчас следователи завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. Согласно ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...