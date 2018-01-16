На счету ОПГ «чекистского решалы» может быть не менее 30 убийств чиновников и бизнесменов

В ходе расследования деятельности банды миллионера Константина Пискарева по прозвищу «Костя Большой», стало известно, что на ее счету десятки громких преступлений. Помимо убийства Евгения Душко, как сообщает «Росбалт», от рук членов группировки погибли бывший замминистра юстиции Владимир Постышев, директор Научного центра правовой информации при Минюсте РФ (НЦПИ) Марат Газизов, сотрудник УВД ЦАО Роман Маслов и еще несколько десятков человек. При этом со многими из жертв Пискарев расправился лично.

Впервые в поле зрения оперативников Пискарев попал еще в 1994 году как член одной их ОПГ. Формально числившийся охранником АО «Балчуг» 22-летний Костя Большой (так его, кстати, прозвали за рост выше двух метров) расстрелял в ходе разборки четырех человек. Еще несколько получили ранения, в том числе и случайные прохожие.

Побоище произошло в одном из центральных районов Москвы возле Центрального музея Вооруженных Сил (улица Советской Армии, 2), где встретились более 20 членов двух конкурирующих группировок. Сотрудники МУР и РУОП тогда установили, что первым открыл стрельбу именно Пискарев. Вскоре его задержали, однако до суда его дело так и не дошло, и он каким-то образом оказался на свободе.



Евгений Душко

В конце 90-х Пискарев уже больше позиционируется как крупный бизнесмен, став партнером одного из владельцев АО «Балчуг», куда входили одноименный банк, Московский объединенный банк, ряд крупных девелоперских предприятий, фирмы по торговле мебелью и оргтехникой, Георгия Пирцхалавы. Вместе они создали фирмы «Кидов», Зерноперерабатывающий комбинат «Жуковский», ООО «Скайфуд» и многие другие. При этом на момент своего ареста 5 июля 2017 года Пискарев значился генеральным директором последней. Фирма начинала свою деятельность с управления крупным современным комплексом питания авиапассажиров на международных и внутренних авиалиниях, а в ее создании принимала участие авиакомпания SkyExpress, совладельцем которой ранее являлся Борис Березовский.

Пискарев также владел значительными активами в Московской и Брянской областях, а также в Абхазии. Его предприятия занимались строительством, торговлей, оказанием услуг в сфере ЖКХ и т. п. Кроме того, одно время он был совладельцем ресторана «Щит и Меч», расположенного на Лубянке, прямо напротив здания ФСБ, в котором любили собираться контрразведчики. Возможно, поэтому Костю Большого иногда называют «чекистским решалой». А отец убитого Пискаревым мэра Сергиева Посада Евгения Душко и прямо говорит, что преступление совершили сотрудники ФСБ.

Как считает следствие, в августе 2011 года Пискарев лично не менее 7 раз выстрелил из пистолета в Душко, который скончался на месте. Таким итогом стали разногласия мэра с Костей Большим по части его ведения бизнеса в городе. Как позже рассказал депутат городского совета Сергиева Посада Игорь Большаков, Душко был категорически против точечной застройки городского центра, поэтому отказ в разрешении на застройку грозил Пискареву, владеющему землями, серьезными убытками.

По данным «Росбалта» со ссылкой на СК, за Пискаревым тянется целая вереница тяжких преступлений. Так, в декабре 2010 года на Таллинской улице в Москве было совершено покушение на главу фирмы, владевшей автоматами по продаже кофе и снеками в столичных аэропортах Джойс Мугаше. Несмотря на ранения, женщине удалось выжить.

В декабре 2008 года члены банды Кости Большого расправились с сотрудником отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО Москвы Романом Масловым. Его расстреляли из пистолета во дворе дома на Таганской улице.

Летом 2005 года опять-таки лично Пискарев обстрелял автомобиль заместителя главы Сергиево-Посадского района Александра Шурухина. Правда, самого чиновника в машине не оказалось, погиб его водитель.

В мае 2004 года в Москве был убит директор Научного центра правовой информации при Минюсте РФ (НЦПИ) Марат Газизов. Когда мужчина садился в служебную «Волгу» у своего дома на проспекте Мира, по нему открыл огонь киллер. В том же году преступники расправились с партнером Пискарева по парусному клубу «Водник-XXI век» Сергеем Безруковым, у которого возник с ним конфликт.

По данным следствия, на счету членов группировки Пискарева также и убийство исчезнувшего в 2003 году Владимира Постышева, в 90-е годы занимавшего должности замминистра юстиции и первого заместителя руководителя Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению.

В 2002 году в Брянске боевики Кости Большого похитили бывшего оперативника Александра Алексюхина. Однако позже он сумел сбежать. По версии следствия, у Пискарева возник конфликт с Алексюхиным из-за одного из сельхозпредприятий Брянской области.

Кроме того, некоторые преступления банда совершала и за пределами России. Так, в 2012 году в Абхазии были убиты бизнесмен Сергей Клемантович и его спутница Оксана Скареднова. Они прибыли, чтобы купить земельный участок стоимостью 2 млн долларов, однако были похищены вымогателями. Позже их тела обнаружили в колодце в селе Адзюбжа. За это преступление был осужден близкий друг Пискарева, депутат Народного Собрания Абхазии Нодик Квициния.

В настоящий момент, исходя из материалов дела, боевики Кости Большого в разное время похитили восемь человек, которые вплоть до прошлого года значились как пропавшие без вести. Теперь выяснилось, что все они были убиты. Также членам ОПГ инкриминируют десять убийств и пять покушений. По итогам расследования число жертв банды может превысить 30 человек. // Преступная Россия