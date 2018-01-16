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За подделку справок о прививках грозит уголовная ответственность

16.01.2018 17:32

Об этом на брифинге заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Есть одна проблема - фиктивные справки о вакцинации. Это является нарушением основ врачебной этики и криминалом. Для людей, которые не являются врачами, у меня есть сообщение - статья 325 Уголовного кодекса. Нарушения правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических заболеваний и борьбы с ними, если они повлекли тяжелые последствия и смерть людей, наказываются на срок от 5 до 8 лет. Не покупайте фальшивые справки", - призывала Супрун.

Супрун: “Липовые” справки о прививках влекут уголовную ответственность

Она отметила, что противопоказания для прививки име.т менее 1% детей, и отметила, что врачи сейчас должны четко объяснять родителям, какие есть противопоказания, фиксировать документально все возможные реакции на прививку и не бояться этого делать.

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Также Супрун сообщила, что в апреле ожидается поставка еще 1 млн доз вакцины КПК (от кори, паротита и краснухи) в рамках госзакупок. Также еженедельно Минздрав перераспределяет вакцин между регионами на основании уведомлений об отсутствии вакцин, добавила она. // Укринформ

 

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