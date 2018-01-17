Украина может получить летальное оружие от США бесплатно

Сейчас решается вопрос о том, как именно будет проходить процедура предоставления оружия

На данный момент между США и Украиной идут переговоры об оборонной помощи, которая предоставляется от правительства Соединенных Штатов, а не от коммерческих компаний. Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович в интервью "РБК-Украина".

"Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли Украина заключать контракты с отдельными производителями вооружения по поставкам летального оружия.

По ее словам, сейчас решается вопрос о том, как именно будет проходить процедура предоставления оружия.

"У нас, как и в Украине, есть определенная процедура: для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации. Мы рады, что это решение принято. Это позволит Украине укрепить свою обороноспособность, что важно для защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны", - отметила посол.

Ранее Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 году летального оборонительного вооружения.

Напомним, что 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долл. оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.

Кроме того, выделенные средства уйдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны. // 112.ua