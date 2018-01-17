В Харькове 18-летний водитель убил 17-летнего пешехода и сбежал с места ДТП (видео 18+)

Как сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, авария произошла 16 января около 15:00 на улице Салтовское шоссе.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 17-летнего пешехода и уехал с места происшествия.

По данным медиков, парень погиб на месте происшествия.

Для поиска злоумышленника на территории Харькова был введен план "Перехват". В результате патрульные обнаружили разыскиваемый автомобиль на улице Салтовское шоссе. Также полицейским удалось установить и задержать водителя. Им оказался 18-летний харьковчанин.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного Кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Видео с места трагедии на своей странице в Facebook опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко. На видео видно, как водитель на скорости выезжает на встречную полосу, на дороге в этот момент находился пешеход. Машина буквально снесла пешехода, он дважды перевернуся в воздухе и упал. Машина уехала.

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По информации NewsRoom, машина с номерами 5050 зарегистрирована на Тиграна Енгибаряна 1999 года рождения. Всего месяц назад парню исполнилось 18 лет, тогда же он получил права. Отец владельца машины - частный предприниматель, который работает в сфере недвижимости и торговли. Его фирма имеет уставной фонд в размере 2,2 миллионов гривен.