МИД Польши хочет уволить сотрудников с российскими дипломами

Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.

Министр попрощается со "старыми" работниками - преимущественно выпускниками Московского университета - и примет новых сотрудников, даже если они имеют более низкий уровень своих навыков.

Также МИД подтверждает, что на должности был снижен испытательный барьер тестирования знаний, хотя пресс-служба уверяет, что требования занижены, но тест был более сложным чем в прошлом году.



"Во время экзамена сложность теста была снижена. Порог сдачи теста остался неизменным (...) После письменных работ в следующие три этапа прошел 31 кандидат. Таким образом, на предыдущих этапах оставалось меньше кандидатов, чем вакантных мест. Это вызвало необходимость срочно определить причины такого количества кандидатов. Анализ результатов показал, что результативность прохождения теста была такая же как в 2016 году, однако тест оказался сложнее, чем во время предыдущих наборов", - поясняет пресс-служба МИД.

Кадровые изменения в академии объясняют дипломатическими "служебными потребностями".