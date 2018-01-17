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У Львові СБУ провела обшук удома в артиста балету Санжаревського

17.01.2018 01:48

Артист проходить у кримінальному провадженні сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації

Служба безпеки України провела обшук у помешканні соліста Львівської національної опери та балету Миколи Санжаревського, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької

Артист проходить у кримінальному провадженні за статтею Кримінального кодексу про матеріальне, організаційне чи інше сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації, що передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.

Раніше цього ж дня Санжаревський приходив на допит в СБУ, звідки разом зі слідчим поїхав на місце проведення обшуку. Від коментарів Радіо Свобода артист відмовився.

Львівська Національна опера заявила 10 січня, що її дирекція проводить внутрішню перевірку і «звернулася з офіційним запитом до управління Служби безпеки України в Львівській області» через повідомлення в ЗМІ про можливу причетність до сепаратизму та антиукраїнської діяльності артиста Миколи Санжаревського.

Сам Микола Санжаревський, якого звинуватили в підтримці й фінансуванні угруповань «ДНР» та «ЛНР», заперечує свою причетність до сепаратистів. Про це він писав у Facebook.

Опоненти Санжаревського звинувачують його в поширенні просепаратистських повідомлень у російській соціальній мережі «ВКонтакте», але сам він заявляє, що не має доступу до свого профілю.

 

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