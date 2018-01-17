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В Украине резко ухудшится погода: Ожидаются сильная метель, гололедица и снег до 40 см

17.01.2018 02:29

Также прогнозируют усиление ветра

В Украине в результате влияния активного циклона в течение 18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

погода

"На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве - около 20 сантиметров", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь с переходом в снег.

"В Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с, на дорогах Украины гололедица", – прогнозируют синоптики.

В Киевской области: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.

В Киеве: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров. // 112.ua

 

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