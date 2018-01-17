Биткоин упал до отметки в 10 000 долларов

Курс самой популярной криптовалюты за последние сутки снизился почти на четверть: в ночь на среду он падал более чем на 25% и находился у отметки 10,5 тысячи долларов за биткоин. После этого биткоин слегка восстановил позиции: на 4 часа утра по Москве, согласно данным Coinmarketcap, за один биткоин дают около 11250 долларов.

Вслед за биткоином по итогам торгов во вторник обвалилось и большинство других популярных криптовалют: на 18-22% подешевели токены Etherium, Ripple, Bitcoin Cash.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства, напоминает ТАСС.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Но стремительный рост популярности биткоина произошел в 2017 году, когда курс достиг отметки в 20 тысяч долларов за биткоин. Эмиссия этой валюты естественным образом ограничена, и в настоящий момент 80% биткоинов уже "добыты". // NEWSru.com