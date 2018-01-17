В Киеве к 9 годам лишения свободы приговорен охранник суда, убивший коллегу

Событие произошло еще в марте 2015 года

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения свободы 26-летнего бывшего сотрудника специального батальона судебной милиции "Грифон" , который в помещении суда убил своего коллегу. Об этом сообщает прес-служба прокуратуры столицы.

Событие произошло 6 марта 2015 года в одном из зданий Хозяйственного суда Киева. Во время несения службы по охране указанного помещения милиционер на почве внезапно возникшего конфликта с коллегой по работе, достал из кобуры табельное огнестрельное оружие, и, нацелившись в товарища, причинил последнему смертельное ранение головы.

В суде государственным обвинителем полностью доказана его виновность в совершении умышленного убийства, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). // 112.ua