Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Киеве к 9 годам лишения свободы приговорен охранник суда, убивший коллегу

17.01.2018 13:40

Событие произошло еще в марте 2015 года

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения свободы 26-летнего бывшего сотрудника специального батальона судебной милиции "Грифон" , который в помещении суда убил своего коллегу. Об этом сообщает прес-служба прокуратуры столицы.

убийство

Событие произошло 6 марта 2015 года в одном из зданий Хозяйственного суда Киева. Во время несения службы по охране указанного помещения милиционер на почве внезапно возникшего конфликта с коллегой по работе, достал из кобуры табельное огнестрельное оружие, и, нацелившись в товарища, причинил последнему смертельное ранение головы.

В суде государственным обвинителем полностью доказана его виновность в совершении умышленного убийства, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...