У Львові СБУ викрила адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах

Оперативники спецслужби встановили, що модератор розміщував в Інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України та висловлювався на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР».

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання проросійського пропагандиста правоохоронці, у рамках раніше відкритого СБ України провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, виявили техніку та носії інформації, які будуть передані на експертизу.

Триває досудове слідство.

Служба безпеки України