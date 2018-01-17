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У Львові СБУ викрила адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах

17.01.2018 13:52

Співробітники Служби безпеки України у Львівській області припинили діяльність адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах.

Оперативники спецслужби встановили, що модератор розміщував в Інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України та висловлювався на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР».

Картинки по запросу СБУ

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання проросійського пропагандиста правоохоронці, у рамках раніше відкритого СБ України провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, виявили техніку та носії інформації, які будуть передані на експертизу.

Триває досудове слідство.

Служба безпеки України

 

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