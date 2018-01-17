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У Насалика «типа не планируют» повышения цен на газ для населения. Но... спросят у Нафтогаза

17.01.2018 14:27

Информация о якобы предложении Минэнергоугля повысить цену на природный газ для населения с 1 апреля 2018 года является "абсолютной ерундой". 

Об этом заявил глава ведомства Игорь Насалик 17 января на заседании Кабмина, передает 112.ua.

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Глава правительства попросил министра прокомментировать соответствующие сообщения в СМИ.

По словам Насалика, публикации связаны с обнародованием на сайте министерства проекта постановления о продлении специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения, теплокоммунэнерго и религиозных организаций до апреля 2021 года.

По его словам, этот документ "абсолютно не имеет никакого отношения к цене на газ".

"То есть вы не инициируете повышение цены на газ?", - спросил премьер. "Не инициируем", - подтвердил глава Минэнергоугля.

В связи с этим Гройсман дал поручение проинформировать общество об отсутствии планов повысить цены на газ для населения.

Он также поручил запросить официальную информацию у НАК "Нафтогаз Украины", по какой цене компания могла бы поставлять газ в 2018 году для населения как трейдер, чтобы правительство ее обнародовало.

Отметим, утром 17 января ряд СМИ со ссылкой на постановление Минэнергоугля распространил информацию о планах правительства повысить цену на газ для населения. Отмечалось, что Кабмин собирается изменить методику определения цены на газ для населения с апреля 2018 года, что приведет к подорожанию газа на более чем 8% (с 4942 грн за тысячу кубометров до 5352 грн).

 

 

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