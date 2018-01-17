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В Венгрии задержали 11 нелегалов, прилетевших из Украиной на «кукурузнике»

17.01.2018 14:41

Они оказались выходцами из Азии

Венгерские правоохранители задержали приземлившийся на территории страны легкомоторный самолет Ан-2, на котором 11 нелегалов незаконно пересекли украинско-венгерскую границу. Об этом сообщает издание Kelet.hu.

Фото: Rendőrség

Как заявили в полиции, легкомоторный самолет приземлился в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег на приграничной территории. Отмечается, что приземлившийся в ночное время суток летательный аппарат случайно заметил один из сотрудников полиции, проживающих в селе.

На место приземления самолета были вызваны усиленные наряды полиции с ищейками. Сначала ими был обнаружен брошенный самолет, а затем и те, кто на нем прибыл. Были задержаны 11 выходцев из Азии - восемь вьетнамцев и трое граждан Афганистана.

Как заявили в полиции, на данный момент устанавливается местонахождение пилота самолета, а также организатора переправки нелегалов с украинской территории по воздуху. // 112.ua

 

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