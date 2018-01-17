В России задержали экс-главу службы безопасности Березовского. Подозревают в инсценировке терактов

Об этом РБК сообщил источник в ФСБ. Информацию подтвердили в центральном аппарате МВД.

Вместе с ним 16 января были задержаны директор «Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко и еще один неназванный сотрудник компании, в которой Соколов работал экспертом.

Кроме того, известно о задержании бывшего руководителя службы безопасности "Тольяттиазота" Олега Антошина.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Их подозревают в незаконном хранении оружия, а также проверяют на причастность к инсценировке терактов.

Оперативники вышли на Соколова и сотрудников ФИЦ "Аналитика и безопасность" в ходе расследования о причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки "Законовские" ("Барыги"), говорят источники РБК. „Задержанных также проверяют на причастность к деятельности ОПГ "Законовские", — рассказал источник в ФСБ.