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В России задержали экс-главу службы безопасности Березовского. Подозревают в инсценировке терактов

17.01.2018 14:51

ФСБ задержала бывшего главу службы безопасности бизнесмена Бориса Березовского Сергея Соколова. 

Об этом РБК сообщил источник в ФСБ. Информацию подтвердили в центральном аппарате МВД.

Картинки по запросу Сергей Соколов

Вместе с ним 16 января были задержаны директор «Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко и еще один неназванный сотрудник компании, в которой Соколов работал экспертом.

Кроме того, известно о задержании бывшего руководителя службы безопасности "Тольяттиазота" Олега Антошина.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Их подозревают в незаконном хранении оружия, а также проверяют на причастность к инсценировке терактов.

Оперативники вышли на Соколова и сотрудников ФИЦ "Аналитика и безопасность" в ходе расследования о причастности силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки "Законовские" ("Барыги"), говорят источники РБК. „Задержанных также проверяют на причастность к деятельности ОПГ "Законовские", — рассказал источник в ФСБ.

  • Сергей Соколов родился в Ташкенте в 1953 году. В 1990-х он создал охранное агентство „Атолл“ и возглавлял службу безопасности Березовского. В последние годы Соколов часто выступал в СМИ в качестве эксперта по безопасности.
  • В августе 2017 года Служба безопасности Украины сообщала о задержании гражданской жены Соколова Дарьи Мастикашевой. Ее подозревали в вербовке бывших участников военных действий на юго-востоке Украины для проведения „диверсий и терактов в Москве“. // Медуза

 

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