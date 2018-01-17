Не удивительно: в РФ врач, ударивший пациентку, пришедшую снимать побои, оказался еще и депутатом

Ведомство также сообщило, что после того, как депутат ударил женщину, он «допустил нарушение неприкосновенности жилища в отношении пострадавшей женщины». Сейчас следствие проводит проверку и ходатайствовало об истребовании материалов из суда и передаче в СК для соединения с материалом по факту проникновения в жилище.

Ранее депутат Нерюнгринского совета депутатов Александр Силин опубликовал видеоролик, на котором заведующий больницы Наумов агрессивно разговаривает с пациенткой и несколько раз пытается ее ударить.

«Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет? Долго тема будет идти. Если правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала», — говорит мужчина на видео.

Местные издания писали, что Наумов избил местную жительницу на дискотеке, которая прошла 31 декабря. На следующий день женщина пошла снимать побои у того, кто ее избил.

После происшествия врача уволили из больницы. Министерство здравоохранения республики начало проверку. // Медиазона