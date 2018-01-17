Не удивительно: в РФ врач, ударивший пациентку, пришедшую снимать побои, оказался еще и депутатом

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Участковый врач поселка Иенгра Нерюнгринского района Якутии Владимир Наумов, ударивший пациентку, которая пришла снимать побои, имеет статус депутата органа местного самоуправления, сообщается на сайте управления СК по Республике Саха (Якутия).
Ведомство также сообщило, что после того, как депутат ударил женщину, он «допустил нарушение неприкосновенности жилища в отношении пострадавшей женщины». Сейчас следствие проводит проверку и ходатайствовало об истребовании материалов из суда и передаче в СК для соединения с материалом по факту проникновения в жилище.
Ранее депутат Нерюнгринского совета депутатов Александр Силин опубликовал видеоролик, на котором заведующий больницы Наумов агрессивно разговаривает с пациенткой и несколько раз пытается ее ударить.
«Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет? Долго тема будет идти. Если правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала», — говорит мужчина на видео.
Местные издания писали, что Наумов избил местную жительницу на дискотеке, которая прошла 31 декабря. На следующий день женщина пошла снимать побои у того, кто ее избил.
После происшествия врача уволили из больницы. Министерство здравоохранения республики начало проверку. // Медиазона
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