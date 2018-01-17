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На Херсонщині поліція затримала торгівця зброєю із зони АТО

17.01.2018 15:13

Херсонським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано інформацію щодо збуту зброї і боєприпасів на території області.

Перевіркою було встановлено особу чоловіка, причетного до цієї злочинної діяльності. Ним виявився 23-річний колишній військовослужбовець, мешканець Херсонської області. Крім того, правоохоронці з’ясували, що на теперішній час чоловік є підсудним за вчинення шахрайських дій та пограбування. 

На Херсонщині поліція затримала торгівця зброєю із зони АТО. ФОТО

Однак це не завадило йому поповнити свій життєвий багаж ще однією кримінальною «професією». Аферист і грабіжник зайнявся торгівлею зброї.

Маючи налагоджені зв’язки, херсонець отримував із зони проведення антитерористичної операції різні види вогнепальної зброї, набої до неї та вибухові речовини, а потім збував за договірною ціною.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням ГУНП у Херсонській області було розпочато кримінальне провадження за викритим фактом.

Після зібрання достатньої кількості доказів, підтверджуючих злочинну діяльність зловмисника, його затримали. На 67 кілометрі автодороги Херсон-Генічеськ оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції, спільно з оперативними та слідчими підрозділами херсонської поліції, залучивши бійців КОРДу, «взяли» ділка після збуту ним чергової партії товару. За 4,4 кілограми тротилових шашок та 2 тротилові запалювачі чоловік одержав від клієнта 3 тисячі гривень.

В порядку ст.208 КПК України слідчі поліції фігуранта злочину затримали. Тривають заходи щодо оголошення йому підозри, цього разу – за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Суд вирішить чи обирати херсонцю міру запобіжного заходу, яка передбачає тримання під вартою, чи знову відпускати на волю до вироку.

magnolia-tv за матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

 

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