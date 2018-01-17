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Семью офицера, отказавшегося от коррупционных схем, угрожают сжечь. Он ищет спасения у... Путина

17.01.2018 15:25

 Угрозы посыпались на Алексея Золотарева после его отказа от участия в коррупционных схемах своего начальства.

Неоднозначный видеоролик появился накануне в сети. В нем уволенный из вооруженных сил офицер Алексей Золотарев обращается к президенту страны Владимиру Путину, чтобы он помог ему справиться с угрозами, которые поступают ему и его семье от собственного бывшего начальника.

Отказавшийся от коррупционных схем офицер обратился к Путину. Его семью угрожают сжечь

Алексей Золотарев

Золотарев утверждает, что его начальник, майор Андрей Елизаров, угрожает убить и сжечь его семью за то, что его бывший подчиненный отказался участвовать в коррупционных схемах. По этой же причине капитана Золотарева ранее уволили из воинской части, а после даже завели уголовное дело. Елизаров обвинил своего бывшего подчиненного в том, что он «написал в прокуратуру и теперь никто не может сдать технику».

«За это меня не только обещали замочить, но и завели еще уголовное дело по статье 337 часть 4 (самовольное оставление части). Как же велось следствие? А следствие велось шесть месяцев, высасывая из пальца — был ли я на службе или все же не был, запугивали и прессовали свидетелей, угрозами заставляя давать их ложные показания в отношении меня, и занимались подлогами документов», — говорит Золотарев в видеообращении.

Далее Золотарев пояснил, что, обращаясь с возникшей проблемой в органы власти, он лишь получал «стандартные отписки», и никто не хотел разбирать дело с поступающими ему угрозами. По этой причине офицер записал это видеообращение и на этот раз просит о помощи главу государства Владимира Путина. Военнослужащий надеется, что президент возьмет дело под личный контроль. 

О какой воинской части идет речь, из видеоролика не понятно. В профиле капитана в Google+ можно найти его фотографии с семьей и один снимок в форме возле автомобиля с 18 регионом на номерах, который соответствует республике Удмуртия. // Преступная Россия

 

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