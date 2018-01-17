Во Львове задержаны похитители газа на 1,4 млрд. гривен

Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во Львове задержаны четыре должностных лица по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 1,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.

Речь идет о служащих трех обществ с ограниченной ответственностью "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия". Лицам сообщено о подозрении.

"По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных", - сообщили в НАБУ.

Однако, как установило следствие, более 300 млн куб. м "льготного" газа предприятия не планировали использовать для нужд населения. Этот газ они использовали в своей хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП "Энергорынок" - ее поставляли по рыночной цене.

"В результате описанных действий, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Таким образом, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных НАК "Нафтогаз Украины", - отмечает НАБУ.

Лица задержаны во время проведения обысков в офисных и жилых помещениях указанных коммерческих предприятий. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. // РБК-Украина

