18-летний харьковский мажор, убивший пешехода, несколько лет ездил без прав

18-летний Тигран Енгибарян, чья машина насмерть сбила на Салтовском шоссе подростка, несколько лет ездил без прав.

Эту информацию NewsRoom подтвердили несколько независимых друг от друга источников.

Напомним, трагедия произошла вчера днем. Около 15:15 автомобиль Toyota Camry с номерами 5050 на светофоре сбил парня, который от удара дважды перевернулся в воздухе. Пострадавший от полученных травм погиб на месте, а водитель уехал с места аварии, но вскоре был задержан. Как сообщили в полиции, за рулем машины находился 18-летний парень. Следователи предъявили ему подозрение по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

Как стало известно NewsRoom из собственных источников, парень получил права всего три недели назад, однако последние пару лет он ездил на злополучной Camry в школу, нарушая норму закона. Эту информацию нам также подтвердили собеседники в патрульной полиции, которые ранее останавливали парня. При этом стоит отметить, что официально Енгибаряну не был выписан ни один штраф.

Кроме того, активисты Police Control Ukraine выложили переписку с анонимным автором, который уверяет, что в октябре прошлого года водитель автомобиля с номерами 5050 на улице Шевченко угрожал его застрелить.