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21-летний житель Днепропетровщины зарезал школьницу

17.01.2018 16:03

21-летний парень убил девушку, нанеся кухонным ножом удар в шею.

На Днепропетровщине тело убитой 11-классницы нашли в ее же доме. Жуткую находку обнаружили в селе Южном Никопольского района.

Тело убитой нашли в ее собственном доме / полиция Днепропетровской области

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции. Полицейским удалось найти подозреваемого в жестоком убийстве одиннадцатиклассницы.

«Выяснилось, что злоумышленник пришел к дому несовершеннолетней, когда она находилась дома одна. Парень ударил девушку бутылкой по голове, а когда она потеряла сознание, нанес кухонным ножом удар в шею. Нож и мобильный телефон жертвы злоумышленник забрал с собой, после чего сбежал. Все улики подозреваемый выкинул в кусты», - сообщили в полиции.

Подозреваемого нашли в помощью служебной собаки и опросов свидетелей в соседнем селе.

Раскрыть преступление удалось при помощи кинолога со служебной собакой "Громом". Собака провела полицейских от дома убитой в магазин, обустроенный камерами видеонаблюдения, и остановки. В дальнейшем в ходе опроса свидетелей местонахождение злоумышленника было установлено. 21-летнего парня уже задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. // УНИАН

 

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